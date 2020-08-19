Почти 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 17 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус 18 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге уже второй месяц держится под контролем. Горожане ежедневно продолжают обследоваться на наличие инфекции. Так, по данным от 19 августа 2020 года, накануне почти 17 тысяч человек сдали анализы.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16941 человека. Под медицинским наблюдением находится 344 человека. Из них 159 - в обсерваторе, 185 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

В городе продолжает работать "горячий" телефон по вопросам коронавируса. За последние сутки на номер 122 поступило 133 вызова.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 18 августа в Петербурге зарегистрировано более 34 тысяч зараженных. Из них полностью выздоровели 24,7 тысяч, скончались - 2276 человек. Среди новых заболевших - 157 горожан.