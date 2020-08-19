КамАЗ с песком опрокинулся на Приморском шоссе у Туристской улицы

КамАЗ с песком едва не снес пешеходов на переходе. Фото: vk.com/spb_today

Груженый песком КамАЗ опрокинулся на Приморском шоссе. ДТП произошло на переходе в створе Туристской улицы, где всегда многолюдно. По словам очевидцев, тяжелая машина не успела затормозить пред светофором и едва не снесла пешеходов.

- Не хватило ширины левой полосы на Приморском проспекте, чудом никого не убил, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также, как говорят проезжавшие мимо водители, снявшие инцидент на фото и видео, рядом стояла легковушка с разбитой задней частью. Одни утверждают, что именно она подрезала грузовик, другие считают, что машина остановилась на светофоре, а самосвал ее снес.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. Им предстоит поставить КамАЗ на колеса и убрать с дороги рассыпанный песок. Из-за аварии на Приморском шоссе на въезд в Петербург собралась пробка.

Официальных данных о пострадавших пока не поступало.