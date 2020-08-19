Санкт-Петербург стал самым тусовочным городом страны после самоизоляции

После самоизоляции Петербург стал самым тусовочным городом России Фото: Олег ЗОЛОТО

Вынужденная самоизоляция повысила почти у всех людей желание выходить из дома и проводить вечеринки с друзьями. Но самым тусовочным городом страны оказался Санкт-Петербург. Согласно опубликованным 19 августа 2020 года исследованиям сервиса "Авито", у петербуржцев вырос спрос на организацию праздников, вечеринок и различных семейных торжеств.

- Очевидно, что россияне устали от изоляции и хотят повеселиться и провести время с родными и друзьями, особенно на фоне слухов о второй волне пандемии. Лидерство Санкт-Петербурга объясняется в том числе тем, что это популярный туристический центр, - отметил управляющий директор сервиса Артем Кумпель.

Так, начиная с мая 2020 года спрос на организацию различных мероприятий в Санкт-Петербурге вырос на 150 процентов, предложений при этом увеличилось лишь на 38 процентов.

Как оказалось, лидером и вовсе стал Иркутск - спрос на вечеринки в городе вырос на 167 процентов. А вот в Челябинске спрос вырос всего на 28 процентов.