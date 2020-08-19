С температурой 37 и кашлем на «Зенит» не пустят

Попасть на "Зенит" можно будет только в маске, а вот ближайшая станция метро по-прежнему останется закрытой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже сегодня, 19 августа, петербургский «Зенит» проведет первый домашний матч в новом сезоне чемпионата России по футболу. В гости к сине-бело-голубым пожалует московский ЦСКА. А за несколько часов до игры стали известны правила для болельщиков, которые нужно соблюдать, чтобы попасть на стадион.

- При входе на арену всем болельщикам измерят температуру (если она будет 37 и выше, то в доступе на стадион будет отказано). Гости с признаками ОРВИ (насморк, кашель) также не смогут посетить матч, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Кроме этого, все пришедшие на игру должны носить маски и перчатки, причем постоянно: до игры, во время и после матча.

Учитывая, что болельщикам будут мерить температуру, время осмотра может затянуться, поэтому приходить советуют за два часа до игры (она начнется в 20:00) и не брать с собой лишних вещей.

На стадионе надо держать социальную дистанцию, а кресла занимать в строгом соответствии с билетами.