1,7 миллиона рублей заплатит за костер в лесу житель Санкт-Петербурга

Лесной пожар обошелся петербуржцу в 17 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше полутора миллионов рублей придется заплатить жителю Санкт-Петербурга, который оставил в лесу потушенный костер. Год назад мужчина с приятелями отдыхал в Новгородской области и случайно устроил лесной пожар. Ущерб получился огромным.

- В мае 2019 года мужчина и два его знакомых приехали на рыбалку. Обвиняемый развел костер и уснул, оставив огонь без присмотра, в результате чего пламя перебросилось на деревья, - сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Общая площадь пожара составила 6,5 гектара, а ущерб лесному фонду был оценен специалистами в 1 миллион 700 тысяч рублей. Их мужчине придется возместить «Любытинскому лесничеству», иск уже удовлетворен судом.

Свою вину петербуржец признал. Кроме возмещения ущерба, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.