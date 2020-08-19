Четырехлетний малыш выпал из окна в Мурино

Четырехлетний мальчик выпал из окна в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино Ленинградской области серьезно пострадал ребенок. Днем во вторник, 18 августа 2020 года, в больницу был доставлен четырехлетний малыш выпавший из окна в доме на Новой улице. Свидетельницей инцидента стала соседка, которая и позвонила в экстренную службу.

- Звонок поступил в 15:59 часов, жительница дома 7 по Новой улице рассказала, что из окна выпал ребенок. На место была направлена бригада скорой, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У указанного дома медики обнаружили четырехлетнего мальчика в тяжелом состоянии. В 15:45 часов по недосмотру 36-летней матери, работающей санитаркой в петербургской больнице, он выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.

С множественными травмами головы и переломом лобной кости мальчика доставили в Токсовскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.