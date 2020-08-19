Ремонт участка Октябрьской набережной ограничит движение почти на два месяца

Ремонтировать участок в 6,6 километров будут почти два месяца. Фото: Яндекс.Карты

С 19 августа начинается «веселая «жизнь у автомобилистов Невского района и всех водителей Петербурга, кто ездит по Октябрьской набережной. Здесь начинается масштабный ремонт дороги, из-за которого почти а два месяца частично будет ограничено движение.

- Отремонтируют участок длиной 6,6 км от линии Соединительной ж/д (Гранитная/Зольная улицы) до проспекта Большевиков, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 19 августа по 25 сентября движение ограничат от Финляндского путепровода до улицы Крыленко;

- с 3 по 25 сентября - по набережной от улицы Крыленко до Народной;

- с 12 сентября по 10 октября от Народной улицы до проспекта Большевиков;

Кроме этого, движение будет прекращено:

- 13 сентября - по Зольной улице;

- 20 сентября - по улице Крыленко;

- с 30 сентября по 2 октября - по улицам Тельмана и Новоселов;

- с 3 октября по 14:00 4 октября - по Народной улице у Октябрьской набережной;

- с 9 по 10 октября - по Паткановской улице.

Стоимость работ составит 455 миллионов рублей.