Петербуржцы рассказали о сексуальных домогательствах на работе

Петербуржцы признались в столкновении с харрасментом на работе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос харрасмента захлестнул весь мир. Все больше людей начинают говорить о сексуальных домогательствах или намеках, особенно на рабочих местах. В среду, 19 августа 2020 года, сервис по поиску вакансий hh.ru провел опрос среди соискателей по России, включая Санкт-Петербург, чтобы выяснить, кто сталкивался с подобной проблемой.

- Среди опрошенных петербуржцев, лишь 19 процентов признались в том, что сталкивались с харрасментом. 10 процентов из них выслушивали оскорбления и неприличные высказывания, 7 процентов упомянули о нежелательных прикосновениях и 2 процента рассказали о требованиях вести себя сексуальнее и одеваться соответствующим образом, - говорится в исследовании.

Большинство опрошенных - 84 процентов - заявили, что никогда не сталкивались с домогательствами, а 81 процент даже не слышали, чтобы с их коллегами такое случалось.

Отмечается, что 85 процентов руководителей компаний заявили, что не применяли никаких санкций к виновным в домогательствах. Лишь в 6 процентах случаев были выговоры и в 4 процентах - увольнения.