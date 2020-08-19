Стало известно, когда откроется станция метро «Зенит» в Санкт-Петербурге

Станция метро «Зенит» откроется еще не скоро. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге больше нет станции метро «Новокрестовская». С сегодняшнего дня, 19 августа, она официально переименована в «Зенит». Правда, посетить «обновленную» станцию как минимум в ближайшие две недели не получится. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

- На данный момент станция закрыта, поезда проследуют ее без остановок, - объяснил пресс-секретарь ГУПа Никита Рубцов. – Сейчас там идет ремонт – подрядчик меняет облицовку, восстанавливает гидроизоляцию и инженерные системы и так далее. После того, как все закончится, станцию осмотрит приемочная комиссия, примет работы – тогда и будем открывать.

На карте «Новокрестовскую» уже переименовали в «Зенит». Фото: 2ГИС

Напомним, предполагалось, что новая станция «Зенит» откроется 19 августа, в день матча между сине-бело-голубыми и ЦСКА. Однако этого уже точно не случится. Как скоро станция «Зенит» откроется, в метрополитене не знают – лишь с осторожностью допускают, что это может произойти до конца августа.