Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Стало известно, когда откроется станция метро «Зенит» в Санкт-Петербурге

Бывшая «Новокрестовская» должна была распахнуть двери для пассажиров уже сегодня, но ожидания петербуржцев не оправдались
Сергей ВолчковСергейВолчков
КомментироватьОставить комментарий
Станция метро «Зенит» откроется еще не скоро.

Станция метро «Зенит» откроется еще не скоро.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге больше нет станции метро «Новокрестовская». С сегодняшнего дня, 19 августа, она официально переименована в «Зенит». Правда, посетить «обновленную» станцию как минимум в ближайшие две недели не получится. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

- На данный момент станция закрыта, поезда проследуют ее без остановок, - объяснил пресс-секретарь ГУПа Никита Рубцов. – Сейчас там идет ремонт – подрядчик меняет облицовку, восстанавливает гидроизоляцию и инженерные системы и так далее. После того, как все закончится, станцию осмотрит приемочная комиссия, примет работы – тогда и будем открывать.

На карте «Новокрестовскую» уже переименовали в «Зенит». Фото: 2ГИС

На карте «Новокрестовскую» уже переименовали в «Зенит». Фото: 2ГИС

Напомним, предполагалось, что новая станция «Зенит» откроется 19 августа, в день матча между сине-бело-голубыми и ЦСКА. Однако этого уже точно не случится. Как скоро станция «Зенит» откроется, в метрополитене не знают – лишь с осторожностью допускают, что это может произойти до конца августа.

Зенит - чемпион России по футболу 2020