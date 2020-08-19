Следком начал проверку после гибели 16-летней студентки в метро «Проспект Большевиков» и ищет свидетелей ЧП

Гибель девушки на станции "Проспект Большевиков" проверит СК. Фото: vk.com/spb_today

Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу начало проверку по факту гибели 16-летней девушки под колесами поезда на станции метро «Проспект Большевиков». Трагедия произошла около 15:00 18 августа.

- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств происшедшего, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него будет принято по результатам проверки.

Также в СК просят всех свидетелей происшествия позвонить по номеру 8-911-943-04-64 и рассказать, что известно.

Напомним, что погибшей оказалась студентка одного из училищ Санкт-Петербурга. По словам свидетелей, девушке могло стать плохо. Она. качаясь, стояла на краю платформы и в момент прибытия поезда упала под колеса. Травмы оказались смертельными.