Двое мужчин снимали порно с 8-летней девочкой в лесу и заброшенных домах в Санкт-Петербурге

Двух петербуржцев подозревают в изнасиловании школьницы и изготовлении порно с детьми Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вскрылись подробности об изготовлении детской порнографии двумя местными жителями. Во вторник, 18 августа 2020 года, полиция города возбудила шесть уголовных дел в отношении 48-летнего мужчины и его 24-летнего родственника, которые обвиняются в насилии над восьмилетней девочкой.

- С начала июня до конца июля 2014 года мужчины насиловали девочку 2006 года рождения. Все происходило в разных местах на территории поселка Парголово, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сейчас следствию известно о нескольких случаях насилия - на берегу одного из озер, в заброшенном доме, в лесополосе, а также других неустановленных местах. Там же мужчины снимали порнографические фотографии с девочкой, убеждая ее в том, что она ничего плохого не делает.

48-летний мужчина был задержан еще в августе 2019 года за изнасилование девочки 2010 года рождения. Сейчас оба мужчины находятся под стражей. Расследования продолжаются.