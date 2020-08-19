Онлайн разводы стали доступны в Санкт-Петербурге

Женатых петербуржцев начали разводить онлайн Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женатые пары Санкт-Петербурга, решившие расторгнуть брак, смогут теперь сделать онлайн. В среду, 19 августа 2020 года, мировые судьи Колпинского района приступили к рассмотрению дел о разводах с использование новой системы "Судебный портал".

- Особой популярностью у наших граждан пользуются дела о расторжении брака. Нежелание видеть друг друга теперь не срывает судебные заседания, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

За полгода 2020 года мировыми судьями Петербурга было зарегистрировано 4229 дел о разводах, в 2019 - 7327. Районными судами города зарегистрировано 210 дел в 2019 и 215 в 2020. При этом отмечается, что увеличения количества разводов нет.

Так, один из участников такого развода в режиме онлайн заявил, что такой способ ему очень нравится: "Прямо то, что нужно! Следующий раз также буду разводиться!".