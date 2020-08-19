Серийных грабителей на "барных" улицах задержали в Санкт-Петербурге

Организованной группировке предъявлено обвинение в серийных ограблениях на "барных" улицах в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга в понедельник, 17 августа 2020 года, объединила 24 эпизода разбоев и грабежей на «барных» улицах города в одно уголовное дело. Четверым мужчинам предъявлены обвинения в организации преступной группировки – они нападали на людей, отдыхающих в питейных заведениях, клубах и ресторанах, избивали, отнимали деньги и ценные вещи.

- Деятельность этнической группировки была пресечена весной 2019 года. Тогда полицией были задержаны четверо граждан, в возрасте от 25 до 29 лет, все выходцы из Северного Кавказа, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Изначально было известно только о трех случаях ограблений. Во время расследования полиция раскрыла еще 21 нападение. География преступлений – центральные улицы Петербурга, где расположены увеселительные заведения – улица Ломоносова, Думская, набережная канала Грибоедова, площадь Александра Невского, улица Марата, Садовая улица.

За все время, с октября 2018 по февраль 2019 годов они награбили более 1,7 миллиона рублей.