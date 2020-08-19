Насильник-форточник потерял телефон в квартире жертвы в Шушарах

Насильник-форточник потерял банковскую карту и телефон дома у жертвы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге появился очередной насильник-форточник. Вечером во вторник, 18 августа 2020 года, в полицию обратилась 23-летняя жительницы поселка Шушары, Пушкинский район. Девушка рассказала, что неизвестные мужчины забрались через окно к ней в квартиру и надругались.

- По словам петербурженки, около часа ночи 5 августа через открытое окно двое мужчин забрались в ее квартиру в доме 4 в Ленсоветском. Оба кавказской внешности, один из них с черной бородой, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тот что с бородой напал на девушку и изнасиловал. Во время процесса он выронил банковскую карту и мобильный телефон. Закончив дело, мужчины ушли.

Девушка нашла вещи насильника, позвонила себе с его телефона, чтобы узнать номер. Позже мужчина вернулся и забрал карту и смартфон. После этого на телефон девушке начали поступать угрозы от насильника.

Сейчас полиция проверят заявление.