Активисты рассказали о здоровье больного пса Гуфа, выкинутого на улицу в Санкт-Петербурге

Ветеринары обнаружили опухоли у больного пса Гуфа, выкинутого на улицу в Петербурге / Фото: vk.com/amstaffkomandaspb

«Комсомолка» продолжает следить за судьбой пса по имени Гуф из Санкт-Петербурга, которого хозяева привязали на улице к забору, оставив записку о том, что они больше не могу заботиться о животном. Благо, собака породы страффордширский терьер попала в хорошие руки. В среду, 19 августа 2020 года, активисты рассказали о здоровье Гуфа, которому пришлось пройти много обследований.

- По УЗИ - гиперплазия левого надпочечника, признаки хронического нефрита и, самое главное: семенники преобразовались в опухоли, возможно метостазирование, - появилось сообщение в группе «АмстаффКоманда Питер».

Собаке предстоят операции и новые обследования / Фото: vk.com/amstaffkomandaspb

Во время ходьбы пес также подволакивает лапы. Ортопед и хирург установили, что у Гуфа отсутствует чувствительность задних конечностей. Также у него спондилез.

Впереди у собаки еще КТ, чтобы установить, есть ли у старичка опухоли или метостазы в организме, а также различные операции.

История брошенного пса потрясла многих любителей животных. Так, даже врачи веткликини, осматривавшие Гуфа не стали брать денег за прием.

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