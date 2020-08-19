Смерть 23-летнего петербуржца, которого не пустили в Мариинскую больницу, проверит Следственный комитет

Следователи проверят обстоятельства гибели 23-летнего петербуржца, которого не пустили в больницу. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургское управление Следственного комитета России начало проверку по факту гибели 23-летнего молодого человека, который умер от кровоизлияния в мозг. За несколько часов до смерти мужчину отказались пускать обратно в Мариинскую больницу где он лежал после травмы.

- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств происшедшего, в том числе получения травмы головы местным жителем, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В самой Мариинской больнице «Комсомолке» рассказали, что пациент поступил к ним утром. Травма у него была не смертельная.

- Ушиб мозга, но некритичный. Парень был пьян и требовал, чтобы его отпустили домой, - заявила зам главврача клиники Лариса Щеглова.

Тем не менее, мужчина ушел из палаты в магазин за водой и сигаретами. На улице он записал видео, в котором сообщил, что ему плохо, но охрана его не пропускает обратно.

В итоге пациент уехал домой, откуда его увезли в больницу на скорой, где он и умер.