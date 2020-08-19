Роддом №10 запустил проект помощи многодетным беременным женщинам в Санкт-Петербурге

Роддом №10 запускает проект помощи многодетным беременным мамам Петербурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге родильный дом № 10 готовит медико-социальный проект "Многодетная беременная". Его цель - помочь мамам, у которых уже трое или более детей в период пока они вынашивают очередного малыша. В среду, 18 августа 2020 года, стало известно, что запуск его ожидается уже в сентябре.

- Многодетные беременные мамы смогут рассчитывать на детскую комнату с воспитателем в роддоме, отдельное время работы женской консультации, а также максимально быстрый прием и обследования, - рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Кроме того, врачи больницы будут выезжать на дом. Перед родами будущим мам будет осматривать профессор.

Все эти услуги будут предоставляться по системе ОМС, бесплатно для многодетной беременной мамы.

Также роддом начинает работу над выставкой "Плодить богатство". Известный петербургский фотохудожник Александр Артемов будет создавать картины, работая на природных съемочных площадках с многодетными семьями. Он покажет уклад этих семей, традиционных для русской культуры, для культуры многих народов нашей страны.