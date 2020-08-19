КАД встал в 17-километровую пробку днем 19 августа в Санкт-Петербурге

КАД встал в рекордно длинную пробку днем 19 августа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рабочие дни в Санкт-Петербурге не обходятся без пробок. Так, с самого утра среду, 19 августа 2020 года, жесткий автомобильный затор образовался на Кольцевой автодороге. КАД стоит с 10 часов уже пять часов. Пробка в 17,2 километров установила рекорд недели.

- Пробка длиной 12,4 километров на внутренней стороне КАД, от Приморского шоссе до Комендантского проспекта собралась уже к 10:42 часам. На 14:48 часов она увеличилась еще на 5 километров до Выборгского шоссе. Автомобилисты теряют на этом участке по два часа, - сообщает сервис «Яндекс».

Еще одна плотная пробка в 7,6 километров образовалась на внешней стороне КАД, Выборгского шоссе до Горского шоссе. В 12 часов утра также стояла внутренняя сторона трассы на Большом Обуховском мосту, Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. В этом заторе можно было простоять два часа.

На 15:18 часов загруженность дорог в Петербурге оценивается в 4 балла. Ожидается, что пробки начнут расти в ближайший час и к 18 часам достигнут пика в 6 баллов.