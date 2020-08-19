Фонтаны в Румянцевском саду Санкт-Петербурга восстановят в 2021 году

Работы по восстановлению фонтанов в Румянцевском саду начнутся в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургский "Водоканал" займется восстановлением фонтанов в Румянцевском саду. Как стало известно в среду, 19 августа 2020 года, реконструкция архитектурных украшений, которые пострадали от рук вандалов, начнется в 2021 году.

- По поручению губернатор Александра Беглова в Северной столице впервые сформирована программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов. Возрождение фонтанного фонда продлится до 2024 года, - рассказали в компании.

Так, в минувшем 2019 году были восстановлены три фонтана: в саду имени 30-летия Октября и Любашинском саду, а также фонтан и скульптура «Мальчик и гуси» на проспекте Королева, 31. Они были выбраны петербуржцами во время опроса «Фонтан для горожан».

В этом году ведутся работы на пяти объектах. 9 мая после реконструкции был открыт фонтан "Слава" в парке Победы.