50 тысяч коммуналок расселили в Санкт-Петербурге, осталось еще 70 тысяч

В Петербурге остаются не расселенными 70 тысяч коммуналок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свыше 50 тысяч коммунальных квартир удалось расселить в Санкт-Петербурге за годы действия специальной городской программы. Однако это лишь часть айсберга, ведь расселить предстоит еще столько же и даже больше.

- За период реализации программы в городе более чем на 50 тысяч сократилось количество коммунальных квартир. В целом по городу осталось около 70 тысяч коммуналок. В настоящее время Жилищным комитетом готовятся предложения по внесению изменений в программу, которые позволят ускорить решение этого наболевшего вопроса, - заявил глава Жилкома Виктор Борщев, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Надо сказать, что процесс хоть медленно, но движется. Сведения о идущей работе глава комитета привел на встрече с пятью семьями, принявшими участие в программе по расселению. По ней каждый член семьи может получить сертификат на 593 тысячи рублей и либо выкупить комнаты в коммуналке, сделав ее отдельной квартирой, либо потратить на приобретение другого жилья.