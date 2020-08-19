По случаю Дня знаний билеты на «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву будут стоить дешевле

По случаю 1 сентября билеты на "Сапсан" будут стоить дешевле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Билеты на «Сапсаны» из Санкт-Петербурга в Москву, Нижний Новгород и обратно можно будет купить с приличной скидкой. Но лишь для поездки в один день - 1 сентября. Акция проводится в честь Дня знаний, когда родители захотят порадовать своих детей поездкой.

- Стоимость билета из Санкт-Петербурга в Москву составляет от 1898 рублей, Санкт-Петербург – Нижний Новгород – от 2625 рублей в зависимости от класса обслуживания и выбора категории места, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По сравнению с обычным тарифом, скидка составляет около 30 процентов. Полная стоимость билета от Петербурга до Москвы держится на уровне 3-3,5 тысяч рублей.

Кроме того, всех юных пассажиров, совершивших поездку на «Сапсане» 1 сентября, порадуют сувенирами - пеналами для ручек и карандашей с логотипом скоростного поезда.