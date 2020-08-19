Подручную «Ордена пути», убедившую бизнесмена купить «защитный купол» за 34 тысячи евро, отправили под арест

При обыске в "Ордене пути" нашли ножи и эзотерическую литературу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест одну из подручных (как считает следствие) руководителя эзотерической организации «Орден пути», которую обвиняют в крупном мошенничестве.

- Подозреваемая и другие члены «Ордена пути» убедили потерпевшего К. в необходимости совершения религиозного обряда по установке «защитного купола» за 20 000 евро, а если обряд не совершить, то К. обязательно умрет, объясняли обвиняемые. Потерпевшему Г. защитный купол поставили за 34 000 евро, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сама женщина, которой уже предъявлено обвинение по двум пунктам статьи «Мошенничество», вину всячески отрицала и просила не отправлять ее под арест до начала разбирательства по существу.

Однако судья просьбам не внял и арестовал подозреваемую до 24 сентября.

Напомним, что при обыске в «Ордене пути» были найдены ножи и эзотерическая литература.