В музее Суворова открылась выставка, посвященная Преображенскому полку

В музее Суворова открылась выставка, посвященная истории лейб-гвардии Преображенского полка / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге, в музее Суворова в среду, 19 августа 2020 года, открылась выставка, посвященная истории лейб-гвардии Преображенского полка. Это старейшее военное формирование Российской императорской гвардии, созданное еще Петром Первым. В полку служили многие известные люди, составившие славу России, в том числе поэт Гаврила Романович Державин и композитор Модест Мусоргский.

- Эта экспозиция – дань нашей благодарности полку, дань памяти и уважения нашим предкам, которые бесстрашно сражались за Отечество, свидетельство растущего интереса к отечественной истории, - заявил губернатор города Александр Беглов.

Именно полк в начале прошлого века пожертвовал участок в центре Петербурга для строительства музея великого полководца Суворова.

Перед открытием выставки настоятель Спасо-Преображенского собора всей гвардии, протоиерей Николай Брындин отслужил молебен. Был исполнен колокольный звон.