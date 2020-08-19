Дрозенко предложил проводить кубок губернатора по скейтборду в Ленинградской области

Новый скейт-парк построили в Ленобласти Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Гатчинском районе Ленинградской области завершилось строительства парка для экстремальных видов спорта. В среду, 19 августа 2020 года, губернатор Александр Дрозденко посетил новую скейт-площадку в общественном пространстве «Аэропарк» и предложил области серьезно заняться этим спортом.

- У нас это 10-я скейт-площадка в области. Считаю, что уже пора создавать Федерацию экстремальных и уличных видов спорта и проводить кубок губернатора по скейту с серьезными призами, - отметил губернатор.

На новой площадке есть рампы для скейтеров разного уровня, чаша для скейтборда, серия трамплинов, освещение, озеленение.

Скейт-парк был построен на полтора месяца раньше планируемого срока. Также на 35 процентов уже благоустроено общественное пространство у Соборной улице в Гатчине. Стоимость работ по двум проектам — 66,7 миллионов рублей.