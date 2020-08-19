Под Гатчиной пройдет реконструкция танкового боя в честь Зиновия Колобанова

Глава Ленобласти Александр Дрозденко посетил Гатчинский район. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для Гатчинского района 19 августа важный день - это день памяти подвига воинов роты тяжелых танков Зиновия Григорьевича Колобанова. В 1941 году под Войсковицей была жесточайшая битва - самый известный в мире танковый бой. Тогда экипаж танкиста Зиновия Колобанова подбил 22 немецких бронемашины, а всего рота под его командованием уничтожила более сорока фашистских танков. Ни один советский танк в том бою не был подбит. Победа спасла Гатчину и задержала наступление противника на Ленинград. Город на Неве получил необходимую передышку для подготовки к обороне.

В этот день губернатор Ленинградской области и представители администрации Гатчинского района возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

- Мы всегда будем помнить о подвиге танкиста Колобанова и его товарищей, о подвиге всех героев Великой Отечественной войны, тех, кто спас нашу Родину в жестокой борьбе с врагом, - сказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

К слову, в следующем году в юбилей даты боя под Гатчиной состоится реконструкция сражения. Как рассказал режиссер реконструкции Павел Бараненко, планируется, что со всей страны в Ленинградскую область привезут 20 танков того времени.

- Понимаем, что не все желающие смогут приехать, поэтому решили, что в интернете организуем видеотрансляцию, - объявил Бараненко.