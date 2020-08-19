Беглов призвал школы соблюдать санитарные правила в новом учебном году

Беглов напомнил о строгих санитарных правилах для школ в новом учебном году Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил о том, что в новом учебном году все школы должны будут соблюдать санитарные правила, введенные в связи с пандемией коронавируса. В среду, 19 августа 2020 года, во время визита гимназии № 157 Центрального района, градоначальник отметил, что первого сентября дети вернутся в классы после долгого перерыва.

- Здоровье детей для нас на первом месте, поэтому пока вирус не отступит, всем учебным заведениям придется соблюдать строгие санитарные правила, - сказал Беглов.

Губернатор проверил историческое здание гимназии принцессы Ольденбургской, в котором в прошлом году прошел ремонт фасада, актового зала и замена окон. Губернатор дал поручение руководству гимназии устранить все недостатки и учесть требования Роспотребнадзора, чтобы она была полностью готова принять учеников.

Глава города отметил, что по поручению Президента России учащиеся начальных классов петербургских школ с начала учебного года будут обеспечены бесплатным горячим питанием.