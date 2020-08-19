КВД № 11 начнет проводить тестирование на коронавирус в Санкт-Петербурге

Еще одна лаборатория начнет проводить тесты на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург собирается выделить средства, чтобы в лаборатории Кожно-венерологического диспансера №11 можно было проводить диагностику биоматериала на COVID-19. Об этом в среду, 19 августа 2020 года, заявил губернатор города Александр Беглов. При этом забор анализа будет проходить в поликлиниках по месту жительства.

- Мы постоянно увеличиваем число лабораторий, чтобы было удобнее сдавать анализы и быстрее получать результат, - заявил градоначальник.

На данный момент в Петербурге тесты на наличие коронавирусной инфекции выполняют 43 лаборатории. Охват тестированием в городе в 4 раза больше норматива.

- Для лаборатории было закуплено суперсовременное медицинское оборудование. Теперь она оснащена по последнему слову техники и может выявлять самые сложные заболевания, - отметил Беглов.

КВД №11 - один из старейших в Петербурге. Его лабораторный комплекс обслуживает несколько районов города.