До конца года все обманутые дольщики Гатчины получат жилье

В Гатчине завершается строительство проблемных объектов, из-за которых не один год переживали обманутые дольщики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгожданные квадратные метры скоро станут обживать. В Гатчине завершается строительство проблемных объектов, из-за которых не один год переживали обманутые дольщики. Проблему удалось решить благодаря многостороннему соглашению, заключенному между органами власти разного уровня и застройщиком в марте 2017 года.

ООО «СЗ «Лидер» взялся за проблемный объект на улице генерала Кныша, где ещё на этапе строительства люди купили 196 квартир. Но дом был заброшен и люди остались ни с чем, пока не пришёл другой застройщик. В обмен на это в качестве компенсации «Лидер» получил земельный участок в микрорайоне «Аэродром», где уже построил ЖК комфорт-класса «Высший пилотаж».

Дом завершен, заключение о соответствии выдано 31 июля 2020 года, скоро будет разрешение на ввод в эксплуатацию. В ходе рабочей поездки в Гатчинский район Александр Дрозденко осмотрел новый ЖК на 319 квартир.

Александр Дрозденко осмотрел новый ЖК на 319 квартир. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Нам удалось добиться появления дома комфорт-класса по доступной цене, знаю, что почти все квартиры в нем уже выкуплены, - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Но самое главное, что до конца года в Гатчине мы полностью закроем проблему обманутых дольщиков.

Всего в Ленинградской области заключено 14 соглашений с инвесторами на достройку проблемных домов за компенсационные земельные участки.