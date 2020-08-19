Детский сад после капремонта откроется в историческом центре Гатчины

Детский сад откроется 1 сентября, он будет готов принять 70 малышей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчине не только стоят новые объекты, но и восстанавливают старые. Так бывший железнодорожный детский сад, который находится в исторической части города, получит вторую жизнь.

Помню как первый раз сюда приехал и увидел просто ужасное состояние детсада, - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который одним из первых пришёл с инспекцией в отремонтированное здание. - А объект терять жаль, ведь он находится в обжитой части города, да и вокруг него есть хорошая территория. Тогда я обратился в РЖД с просьбой продать здание. Однако, увидев в каком состоянии было сооружение, они приняли грамотное решение и передали нам его безвозмездно. Вот посмотрите, сегодня это красивый детсад, который точно станет для малышей вторым домом. И это здание - лишь один из примеров. В целом старые детские сады по области, которые не приватизированы, мы сейчас возвращаем под целевое назначение. Один из первых был выкуплен в Тосно. Затем в Луге.

Ремонт здесь длился с февраля 2019 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщили в пресс-службе правительства, на реновацию бывшего железнодорожного детсада направлено более 59 млн рублей. Ремонт длился с февраля 2019 года и уже завершён. Детский сад откроется 1 сентября, он будет готов принять 70 малышей.