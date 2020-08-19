Велопробег перекроет движение в Санкт-Петербурге 22 августа

Велопробег перекроет движение в Приморском проспекте Петербурга 22 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге в субботу, 22 августа 2020 года, состоится очередной велопробег под названием "Приморская восьмерка", который станет причиной временного перекрытия дорог в Приморском районе. Так, ограничения продлятся не долго, с 8:30 до 11:30 часов.

- С 8:30 до 11:30 будет закрыто движение для автомобилей и остального транспорта по Дибуновской улице от дома 83 до улицы Савушкина, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Также с 11:00 до 11:30 часов поэтапно по ходу движения участников велопробега будут закрываться: улица Савушкина от Дибуновской до Планерной, Планерная улица до Оптиков, Оптиков до Мебельного проезда, далее в сторону Шуваловского проспекта, после обратно по Шуваловскому в направлении от Мебельной до Оптиков, далее до Яхтенной улицы и до Богатырского проспекта.

Также с 21:00 21 августа до 11:30 22 августа будет запрещено останавливать и парковать транспорт на Дибуновской улице от Липовой аллеи до Савушкина, 83.