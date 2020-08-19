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«Метрострой» не смог избрать членов совета директоров

На годовом общем собрании акционеров не набралось достаточное число людей
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Акционеры "Метростроя" не смогли избрать новых членов совета директоров. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Акционеры "Метростроя" не смогли избрать новых членов совета директоров. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Петербургскому «Метрострою» не удалось избрать новых членов совета директоров. 19 августа компания провела общее собрание своих акционеров за 2020 год. На повестке дня были 7 уже традиционных вопросов вроде утверждения годового отчета, распределения прибыли и выплаты дивидентов по результатам прошедшего года. Вдобавок акционеры хотели утвердить аудитора и избрать новых членов совета директоров, но этого не вышло, поскольку необходимый кворум не собрался.

- По закону голосовать по вопросам повестки дня можно только в случае наличия кворума (нужно собрать число участников собрания, необходимое для признания правомочного статуса этого собрания – Прим.Ред.). Однако к дате и времени проведения собрания нужный кворум имелся лишь по одному вопросу – избрания членов ревизионной комиссии. По остальным моментам голосование не проводилось, - передает пресс-служба «Метростроя».

Напомним, что сейчас компанию, строящую метро Санкт-Петербурга, возглавляет Сергей Харлашкин после громкого задержания гендиректора Николая Александрова, которого подозревают в растратах.

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