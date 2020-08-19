Петербурженки активно скупают свадебные платья после окончания режима самоизоляции

Спрос на свадебные платья вырос на 58% в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что после окончания режима самоизоляции петербурженки и жительницы Ленобласти активнее скупают свадебные платья. По данным аналитиков, спрос в первую неделю августа вырос сразу на 58%. Интерес к свадьбе подтверждают и данные Смольного, которые зарегистрировали пятикратный рост числа браков по сравнению с докарантинным периодом.

- Стоимость наиболее популярных моделей платьев варьируется в диапазоне от 6 до 8 тысяч рублей с учетом возможности индивидуального пошива по меркам невесты. Заметен спрос и по свадебным аксессуарам. Продажи данных товаров выросли на 10%. Чаще всего будущие невесты скупают фату, перчатки и кринолин, - рассказывают аналитики AliExpress Россия.

Добавим, что повышенный интерес у невест Санкт-Петербурга именно к классическому фасону свадебных платьев: с кружевным корсетом и пышной юбкой.

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