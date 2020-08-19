Санаторий в Зеленогорске оштрафовали за нарушения по коронавирусу

Санаторий в Санкт-Петербурге оштрафовали за массу санитарных нарушений во время пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Штраф в 100 тысяч рублей достался санаторию «Северная Ривьера», который находится в Зеленогорске, за различные нарушения по санитарным нормам и коронавирусу. Обычно суды штрафуют за такие "проколы" петербургские медучреждения. Однако в этот раз Роспотребнадзор провел проверку в санатории и тут же заметил, что персонал пренебрегает защитными масками и перчатками. К тому же во всей столовой учреждения имелся лишь один обеззараживатель воздуха, чего недостаточно для нормальной дезинфекции.

- Также в санатории не позаботились о том, чтобы посетители могли приобрести там необходимые средства индивидуальной защиты. Столы в столовой расставляли без учета социальной дистанции. В санитарных узлах отсутствовали антисептики. Персонал санатория в полном объеме не проводил ежедневную термометрию отдыхающих, - рассказывают о претензиях Роспотребнадзора в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что в суде адвокат санатория полностью признал вину и заявил о полном устранении всех нарушений.