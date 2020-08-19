Кубок губернатора по скейтбордингу проведут в Ленобласти

В Гатчинском «Аэропарке» завершилось благоустройство скейт-парка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше спортплощадок, и разных! В Гатчинском «Аэропарке» завершилось благоустройство скейт-парка. Там появились дорожки, рампы для экстремалов разного уровня, чаша для скейтборда, серия трамплинов, освещение и озеленение.

У нас это уже десятая скейт-площадка в области. Считаю, что пора создавать Федерацию экстремальных и уличных видов спорта и проводить кубок губернатора по скейту с серьезными призами, — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время осмотра нового пространства.

Эту территорию обустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды». Еще один проект - общественное пространство в центре города, у Соборной улицы. Стоимость работ по двум — 66,7 млн рублей. Уточним, что спортплощадка - это только начало оформления пространства в районе города, где был первый императорский аэродром. В планах сделать аттракцион с аэротрубой, поставить муляжи самолетов, которые здесь когда-то взлетали, а также создать музей авиации. Таким образом, Гатчина станет еще более комфортной и интересной не только для местных жителей, но и для туристов.