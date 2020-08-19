Водитель погрузчика раздавил женщину на заводе в Ленобласти

Погрузчик наехал на сотрудницу завода в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

Погрузчик наехал на женщину на деревообрабатывающем предприятии в поселке Гаврилово, что находится в Выборгском районе Ленобласти. Все произошло около 14:30. К счастью, внезапное ДТП не закончилось трагедией. Сотрудница завода как ни в чем не бывало шла по территории предприятия, как вдруг на нее налетела махина, перевозившая доски. Водитель остановился только тогда, когда уже раздавил ногу женщине, вопящей от боли.

Медики постараются сохранить ногу женщины, но шансов мало. Фото: vk.com/dorinspb

- За рулем многотонного погрузчика «Джон Дир» находился 36-летний мужчина. Водитель совершил наезд на 34-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на свои источники в ГИБДД.

Водитель многотонного погрузчика не заметил пешехода. Фото: vk.com/dorinspb

По предварительной информации, виной всему нарушение банальной техники безопасности на работе. По факту аварии все еще проводится проверка ГИБДД.