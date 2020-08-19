Обломки истребителя МиГ-15 времен ВОВ нашли в болоте в Ленобласти

Упавший истребитель времен ВОВ нашли в болотах Ленобласти. Фото: vk.com/aviapoisk_dfo

Части самолета времен Великой Отечественной войны нашли члены поискового объединения «АвиаПоиск» в болоте в Ломоносовском районе Ленобласти. По предварительным данным специалистов, это может быть истребитель МиГ-15. Активисты уже побывали у воронки, чтобы оценить обстановку и готовиться к подъему подбитого самолета. Судя по всему, обломки крылатой машины лежат примерно на трехметровой глубине.

Обломки лежат примерно на трехметровой глубине. Фото: vk.com/aviapoisk_dfo

- При прощупывании глины на поверхность воды выдавливается керосин, дающий характерные радужные разводы и резкий запах. Следов ранних раскопок и разбросанных фрагментов вокруг воронки не обнаружено, в связи с чем мы полагаем, что самолет ранее никто не находил, - рассказывают активисты «Аваипоиска» в своей группе во «Вконтакте».

Самолет поднимут не раньше грядущей зимы. Фото: vk.com/aviapoisk_dfo

Доставать истребитель будет отряд специального поиска «Крылья Родины» под руководством опытнейшего руководителя и при помощи других объединений. Пока что идут переговоры по составлению плана всех мероприятий. Поисковики надеются, что подбитый упавший самолет поднимут в грядущий зимний период.