Поисковики пятые сутки ищут 81-летнюю пенсионерку, пропавшую в Санкт-Петербурге

81-летнюю пенсионерку пятый день ищут в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у петербуржцев в поиске 81-летней пенсионерки, которая 15 августа вышла из дома в Колпино и не вернулась. Людмилу Луговскую ищут уже пятые сутки. По словам родных, у нее есть проблемы с памятью, и она может нуждаться в срочной медпомощи. Поисковики уже проделали гигантскую работу и получили важные свидетельства о том, где видели бабушку.

- Стало известно, что 15 августа ее видели трассе в районе Ульяновки в Тосненском районе, а 17-го числа – на трассе возле Ленсоветовского в Пушкинском районе, - рассказывают в группе «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Приметы пенсионерки. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковики просят помочь всех автомобилистов, которые проезжали на участке от Ульяновки до Санкт-Петербурга по Московскому шоссе в период с 9 утра 15 августа и до 20:00 18 августа. Возможно, именно на ваш видеорегистратор попала пенсионерка. Всех, кто обладает какими-либо данными о местонахождении Людмилы Константиновны, просят срочно звонить по бесплатному номеру 88007005452. Ее приметы можно прочесть на изображении выше.