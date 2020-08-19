Победный матч «Зенита» с ЦСКА стал самым посещаемым в 3-м туре РПЛ

Матч "Зенита" против ЦСКА стал самым посещаемым в третьем туре Российской Премьер-Лиги сезона 2020-2021. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Стало известно, что минувший матч «Зенита» с ЦСКА, закончившийся со счетом 2:1, посмотрели вживую сразу 28 тысяч и 602 зрителя. Солидную поддержку имели не только сине-бело-голубые, но и армейцы, которые даже успели что-то бабахнуть во время игры. Все благодаря послаблениям по коронавирусу - из-за них стадион заполнился почти наполовину.

- Матч «Зенита» в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в 3-м туре РПЛ. За ним расположились игры «Ахмат» - «Ротор» и «Динамо» - «Ростов» с 5 811 и 5 789 зрителями соответственно, - передает портал «ТурСтат».

Напомним, «Зенит» достаточно уверенно обыграл московских армейцев. Голами в игре отметились Азмун и Влашич. Причем, иранский нападающий петербургского клуба оформил дубль, наверняка намекая на свои амбиции в новой бомбардирской гонке. К слову, Азмуну и его коллеге Дзюбе перед матчем с ЦСКА вручили личные трофеи как лучшим голеадорам прошедшего сезона.