Петербуржцы пожаловались на двух домашних рысей из многоэтажки в Рыбацком

Росприроднадзор проверит, правомерно ли петербурженка содержит в своей квартире двух рысей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две домашние рыси беспокоят уже который месяц жителей одной из многоэтажек в Рыбацком. Оказалось, что диких «зверушек» держит в своей квартире женщина. Ее Instagram, посвященный нелегким, но увлекательным будням рысей, имеет больше 25 тысяч подписчиков. Хозяйка уверяет, что ее Булочка и Геральт умеют ходить в кошачий лоток и дружелюбны к собакам и людям. Однако это не избавляет от страха соседей, которые пожаловались в Росприроднадзор.

- В квартире живут две особи рыси обыкновенной. По словам жителей дома, они каждый день наблюдают, как владелица диких животных выводит их на прогулку. Граждане обеспокоены подобным соседством и опасаются, что звери могут причинить вред жизни и здоровью, - сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Государственный инспектор уже вручил владелице уведомление о том, что к ней в гости придут с внеплановыми проверками. Также с хозяйки потребовали документы, которые подтвердили бы законность содержания диких животных в домашних условиях.