Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над ЦСКА

Семак подвел итоги победного матча "Зенита" с ЦСКА в 3-м туре РПЛ сезона 2020-2021. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал заслуженной победу своего клуба над московским ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ сезона 2020-2021. Напомним, сине-бело-голубые обыграли армейцев со счетом 2:1, дубль оформил Сердар Азмун.

Семак признал, что матч получился зрелищным и эмоциональным. Он пожурил команду за недостаточное количество опасных моментов в первом тайме, но похвалил за комбинации и надежную игру в обороне во второй половине поединка.

- Игра мне понравилась. Поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой. Будем готовиться к следующему матчу. Следим ли за нашей победной серией? Нет, мы стараемся добиваться максимального результата. Говорил и еще раз говорю, что нам нелегко. Конкуренция со стороны других клубов большая, ни в одном матче нам не было легко. Ни в Волгограде, ни в Ростове, ни сегодня, - произнес наставник «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.