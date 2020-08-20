Массовое ДТП с участием автомобиля ДПС произошло на КАД

На внешнем кольце КАД машина ДПС невольно поучаствовала в массовом ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На внешнем кольце КАД произошло массовое ДТП с участием автомобиля ДПС. Все случилось около 22:10 на 89-м километре трассы во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщают в ГИБДД, на самом деле имело место быть сразу двум авариям. Сначала друг в друга врезались иномарка и мотоциклист, а затем уже четыре машины вместе с экипажем ДПС.

- В результате ДТП пострадал только один человек. Это 20-летняя пассажирка одного из авто. Она получила травмы средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Не беспокойтесь, на фотографии - прицеп одной из машины, а не разорванный кузов. Фото: vk.com/spb_today

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появились фотографии с места аварии. Судя по ним, машины разбросало практически по всем полосам движения. У автомобиля ДПС, к примеру, разбита задняя часть.

- Ехал 2 часа назад. Там стояла машина на аварийке в 3-м ряду и мотоцикл лежал на боку во втором, а машина ДПС стояла на обочине. Оттормозился и, проехав, услышал удар – кто-то еще влетел в зад машине. И вот окончательный результат, - рассказывает один из очевидцев в соцсетях.