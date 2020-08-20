Содружество молодежи Дагестана извинилось за двух земляков, напавших с ножом на петербуржца, сделавшего им замечание

Земляки осудили поведение уроженцев Дагестана, напавших на молодого петербуржца. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Содружество молодежи Дагестана, на своей страничке в соцсетях, осудило поведение двух молодых уроженцев республики, напавших в Петербурге с ножом на местного жителя, сделавшего им замечание за хулиганское поведение.

- Дерзкое преступление, совершенное нашими соотечественниками, грубо нарушившими кодекс чести кавказских горцев, испокон веков живших в многонациональном единстве и согласии, должно получить должную квалификацию, - говорится в тексте обращения.

В содружестве отметили, что употребление алкоголя, а в момент нападения хулиганы были пьяны, матерились и приставали к прохожим, неприемлемо. Сами хулиганы должны понести наказание по всей строгости закона, а земляки продолжат работу по «формированию положительных качеств личности» молодых дагестанцев.

- Члены Содружества молодежи приносят искренние извинения за свершившийся факт, - отмечается в посте.

Напомним, что пострадавший 18-летний петербуржец получил побои и ножевое ранение в ногу. По статье «Хулиганство» нападавшим грозит до пяти лет тюрьмы.