Водителя «Мазерати», участвовавшего в драке с гаишниками, посадили на пять лет за подставные ДТП

Владельца "Мазерати" посадил на пять лет за инсценировки ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Один из участников громкой истории с нападением на инспекторов ГИБДД, которое произошло в Петербурге июне 2020 года, получил тюремный срок. Правда, не за драку с полицейскими, а по статье «Мошенничество». Как оказалось, бывший военный прапорщик долгое время инсценировал ДТП ради страховых выплат. Сам мужчина при этом ездил на элитном «Мазерати». Именно на нем он увез приятелей, подравшихся с полицейскими.

- Обладая лидерскими качествами, обязался взять на себя роль организатора инсценировок ДТП и координатора действий всех вовлеченных в группу лиц.В течение длительного периода – с 10 октября 2015 года по 01 февраля 2017 года, фигуранты 35 раз инсценировали ДТП на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Не все случаи подставных ДТП удалось «обналичить», но больше пяти миллионов рублей легли в карманы злоумышленников. Организатора мошенничества суд отправил в колонию на пять лет.

Дело о драке с полицейскими расследуется.