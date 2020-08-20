Wizz Air возобновила полеты из Санкт-Петербурга в Лондон

С 19 августа начались рейсы из Петербурга в Лондон. Фото: Wizz Air

Венгерская компания-лоукостер Wizz Air с 19 августа вновь начала летать из Санкт-Петербурга в Лондон. В среду состоялся первый международный рейс из Пулково, который перевозчик выполнил после карантина.

- Рейсы из аэропорта Пулково в аэропорт Лутон будут выполняться с частотой до трех раз в неделю дочерней авиакомпанией Wizz Air UK, - сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

Напомним, что ранее лоукостер заявлял о создании в Пулково первой в России базы для международных полетов. Из города на Неве самолет компании будут летать по 14 направлениям: в Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Зальцбург (Австрия), Софию (Болгария), Стокгольм (Швеция), Вильнюс (Литва), Бергамо, Венецию, Болонью, Турин, Катанию (Италия) и на Мальту.

Пока, впрочем, эти планы пришлось отложить из-за действующего запрета на регулярные международные авиаперевозки из России в большинство стран. Как только ограничения снимут, лоукостер начнет полеты по всем направлениям.