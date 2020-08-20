Приморское шоссе перекрыто 20 августа из-за ДТП трех легковушек и маршрутки

ДТП трех легковушек и маршрутки перекрыло Приморское шоссе в сторону Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Утро четверга, 20 августа 2020 года, для автомобилистов Санкт-Петербурга снова началось с пробок. На въезд в город по Приморскому шоссе выстроилась вереница машин. Причиной стало массовое ДТП, участники которого перекрыли все полосы движения. О случившемся очевидцы рассказали в социальной сети.

- Замес перед переездом в Ольгино, перегородил все полосы Приморского шоссе. Три легковых автомобиля и маршрутка. Собралась большая пробка, - поведал водитель, попавший в этот затор.

На 10 часов утра пробка в сторону города растянулась на 2,7 километра. Спешащим в город автомобилистам приходится объезжать побитые машины по левой обочине.

Один из свидетелей аварии рассказал, что маршрутка не тормозя въехала сзади в белую легковушку, смяв половину багажника. Остальные две машины побились меньше.

По предварительным данным пострадавших нет. На месте работают сотрудники дорожной инспекции.