КАД встал в длинную 10-километровую пробку утром 20 августа

Промчать утром без пробок по КАД - большая удача. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожные работы и ДТП собрали длиннющую 10-километровую пробку на внутренней стороне КАД. Красным цветом на онлайн-картах окрашен участок от Уткиной заводи перед Вантовым мостом и почти до развязки с Московским шоссе.

Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, самый плотный затор скопился в районе Обухово, где на КАД есть въезд с Рабфаковской улицы. Впрочем, и остальные участки этой пробки также еле едут.

В целом по городу, на 10 утра, загруженность дорог оценивается на пять баллов. Однако есть несколько проблемных мест, которые лучше объезжать. Так. почти намертво стоит Народная улица от Мурманского шоссе до Володарского моста. Очень плотно и дальше на Ивановской до Софийской улицы.

Стоит Октябрьская набережная, где начался 2-месячный ремонт. Есть пробки на Дальневосточном. Ремонт притормозил машины на Арсенальной и Кутузовской набережных.

На Севере КАД и у Мурино пробки также собрались из-за дорожных работ и аварий.