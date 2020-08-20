Число обследований на коронавирус выросло в Санкт-Петербурге за сутки

Более 20 тысяч человек сдали тест на коронаврус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Санкт-Петербурге выросло количество обследований на коронавирус. Так, по данным на четверг, 20 августа 2020 года, накануне в Северной столице было проведено почти 20,5 тестов на наличие инфекции. Днем ранее - почти 17 тысяч человек сдали биоматериал на диагностику.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20436 человек. Под медицинским наблюдением находится 348 человек. Из них 158 - в обсерваторе, 190 - контактные, - рассказали в администрации города.

Накануне стало известно, что правительство Петербурга выделило деньги лаборатории КВД №11, которая начнет проводить тестирование на коронавирус. Это сможет ускорить проверку населения.

По последним данным, с начала эпидемии в Петербурге было выявлено более 34,5 тысяч заболевших. Из них почти 25 тысяч выздоровели, умерло 2293 человека.