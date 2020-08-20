В доме отдыха пьяный муж на машине переехал свою жену

В Ленобласти мужчина переехал свою жену на машине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло на одной из баз отдыха. Здесь в ДТП пострадала 35-летняя женщина, которую на парковке переехал собственный муж.

- По предварительной информации, в ночь на 19 августа 2020 года на парковке базы отдыха 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Фиат Добло», совершил наезд на свою жену, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате наезда женщина получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как очень тяжелое.

Сейчас полицейские опрашивают мужа потерпевшей и пытаются выяснить, специально он надавил на газ, или все произошло по роковой случайности.

Решение по возбуждению уголовного дела будет принято по результатам проверки.