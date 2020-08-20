Приключениями 15-летней лесбиянки из Санкт-Петербурга в Италии заинтересовалась полиция

Приключениями юной петербургской лесбиянки в Италии занялась полиция Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу два отдела полиции Петроградскому и Московскому районам Санкт-Петербурга проводят проверку, связанную с половой жизнью юной девочки, не достигшей 16-летнего возраста. В среду, 19 августа 2020 года, в МВД поступило сообщение из городского консультативно-диагностического центра для детей о 15-летней пациентке, которая уже начала сексуальные отношения.

- В центре рассказали, что девочка сама обратилась к специалистам, чтобы излить душу. Со слов школьницы, еще год назад, когда ей было 14 лет, она была в Италии, где живут ее родители. Там у нее было отношения с девушкой, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Разговор со специалистами и осмотр врачами подтвердили, что девочка уже ведет половую жизнь. Правоохранители выяснили, что подросток на учете психо-невралгического диспансера не стоит. Живет вместе с бабушкой.

В ввиду юного возраста девочки, информация об этом передана в следственный комитет Московского района.