Север КАД встал в жесткую пробку из-за массового ДТП 20 августа в Санкт-Петербурге

КАД встал в пробку из-за массового ДТП 20 августа Фото: СОЦСЕТИ

Очередная авария стала причиной большой пробки на севере Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге утром в четверг, 20 августа 2020 года. Около восьми часов в районе Бугровского сельского поселения собрался «паровозик» из нескольких машин, по предварительным данным – трех. В этом же месте на дороге проходят ремонтные работы, поэтому движение оказалось затруднено на обоих кольцах.

- У меня было много времени в этой пробке - на закрытой части дороги не происходит ровным счетом ничего - была замечена одна «Газель» со спящим водителем на обочине и в самом конце этого участка одна машина и монтаж ограждений - так можно одну полосу выделить под эти работы вместо трёх, - возмутилась в социальных сетях петербурженка.

Пробка образовалась в обе стороны Фото: СОЦСЕТИ

В момент на КАД образовалась пробка. По внешнему кольцу затор растянулся почти на 4,5 километра. По внутреннему – 2 километра. По словам водителей, объезд аварии проходит по одной полосе.

Есть ли пострадавшие в ДТП, на данный момент не сообщается. На месте работают сотрудники ДТП.